Отправит ли Украина осужденных женщин на войну: ответ Минюста

В Украине с мая 2024 вступил в силу закон, предусматривающий добровольную мобилизацию некоторых категорий заключенных за нетяжелыми преступлениями. В законе не прописано, могут мобилизовать только мужчин, отбывающих наказание.

Как пояснил министр юстиции Денис Малюська, сейчас мобилизация охватывает только осужденных мужчин.

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"Я никогда не слышал от военных, что необходимо мобилизовать женщин. Поэтому я предполагаю, что спроса на женщин в ВСУ не будет", — допустил министр.

Малюська отметил, что согласно закону бывшие осужденные должны служить в специальных подразделениях. Поэтому заключенных мужчин и женщин не смешивают из-за "значительного увеличения рисков".

По мнению Малюськи, решение о формировании смешанных подразделений из осужденных женщин и мужчин должны принимать руководители ВСУ.

Напомним, ранее министр юстиции сообщал, что Украина может привлечь в Вооруженные силы от 10 000 до 20 000 заключенных и лиц с судимостями.

Мы рассказывали также, какие изменения ждут украинцев с 1 июля по мобилизации.

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