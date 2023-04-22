Отпугивают финансовую удачу: какие вещи нельзя класть в кошелек

Кошелек нужно настроить на денежный поток и финансовый характер. Если же туда помещать все без разбора, будет создаваться энергетический шум, чем отпугнуть средства.

UAportal объясняет, какие вещи нельзя класть в кошелек и почему. Следуя этим советам, денежная энергия будет на вашей стороне.

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Чеки и квитанции

Документы, подтверждающие какие-то финансовые операции, нужно хранить, но лучше не в кошельке. Поскольку разные чеки и квитанции создают энергетический шум, блокируют финансовый поток, принося ущерб.

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Ненастоящие деньги

Сувенирные деньги не нужно хранить в своем кошельке, в том числе подарочные банкноты. Чтобы привлечь финансовое состояние, лучше положите бумажный доллар в кошелек. Но проверьте, чтобы это не было подлогом.

Фотографии

Большой ошибкой является класть фото близких к кошельку. Для аккумулирования денежных потоков для кошелька нужна только энергия его хозяина, а чужая заблокирует финансовые потоки.

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Записки и лекарства

Нельзя вместе с деньгами хранить рецепты на лекарства и таблетки. Положите их в сумку, но ни в коем случае не в кошелек.

Документы

Кошелек не подходит для хранения документов, поскольку они могут помяться. Для водительского удостоверения и других документов лучше завести отдельный портмоне.

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Напомним, что финансовый успех зависит от ряда факторов, в том числе от ваших ежедневных привычек. Они помогут привлечь деньги и стать успешными.

Кроме этого, деньги обладают сильной энергетикой, а обычная купюра может стать настоящим талисманом. Такой магнит будет привлекать деньги. Как его найти, читайте в материале UAportal.

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