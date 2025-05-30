Ожидается буря красного уровня: прогноз геомагнитной активности на 31 мая

В выходные, 31 мая и 1 июня, активность бури составит К-индекс 4.67. Геомагнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, возникающее в результате солнечной активности, в частности после вспышек или корональных выбросов. Поток заряженных частиц из Солнца, достигнув планеты, нарушает работу магнитосферы.

Об этом сообщает Meteoagent. По шкале NOAA уровень бури с индексом Kp 5.04 соответствует слабому уровню G1. Хотя значительные последствия обычно не фиксируются, возможны отдельные сбои:

перебои в работе GPS и радиосвязи на высоких широтах;

незначительные отличия в работе спутников и энергетических сетей. Об этом сообщает

Как бури могут влиять на здоровье

Некоторые люди с метеочувствительностью могут жаловаться на головную боль, раздражительность, усталость, бессонницу или повышенное давление. Впрочем, прямых научных доказательств влияния магнитных бурь на самочувствие пока недостаточно.

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Советы для улучшения самочувствия в период бур

Соблюдайте стабильный режим сна и отдыха, минимизируйте использование гаджетов перед сном.

Занимайтесь физической активностью, но без чрезмерных нагрузок.

Пейте достаточно воды и выбирайте сбалансированное питание.

Принимайте назначенное лекарство по рекомендации врача.

Даже в период геомагнитных возмущений поддержка здорового образа жизни поможет снизить потенциальный дискомфорт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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