Ожидается ли повышение налогов в 2025 году: ответ Минфина

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил во время телемарафона об отсутствии планов дальнейшего повышения налогов в 2025 году. По его словам, правительство пытается избежать дополнительной налоговой нагрузки, понимая сложную ситуацию для граждан и бизнеса в условиях войны.

В то же время это заявление прозвучало после того, как президент Владимир Зеленский подписал закон о новых налоговых ставках для физических лиц-предпринимателей, которые вступят в силу с 1 января 2025 вместо ранее запланированного 1 октября 2024 года. Об этом пишет УНН.

Марченко охарактеризовал предварительное повышение налогов как вынужденный компромиссный шаг. Однако последствия этого решения уже ощутимы: статистика показывает резкое увеличение количества закрывающих свой бизнес предпринимателей. Ежедневное количество закрытия ФЛПов возросло со средних 700 до более чем 1000 случаев.

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