Ожидаются весенние 16 градусов тепла: прогноз погоды на 30 января

Последние дни января принесут необычно теплую погоду, больше напоминающую весну, чем середину зимы. Причем рекордное потепление ожидается не только на юге, но и в центральных и западных областях.

Такие прогнозы обнародовали " Укргидрометцентр " и синоптик Наталья Диденко.

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Четверг, 30 января

По прогнозам Наталки Диденко, ожидаемые +20°C не оправдаются, но иногда в Украине температура поднимется до +12...+16°C.

Больше всего это потепление затронет западные области, юг Украины, некоторые районы центральных областей.

Последняя неделя января является аномально теплой и больше напоминает начало весны, чем зимние морозы.

Ранее мы говорили, что климатологи объяснили, почему украинские зимы стали теплыми.

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