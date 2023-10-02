Пекари объяснили, где держать хлеб, чтобы он подольше был свежим

Хлеб является основным продуктом в большинстве домохозяйств, но достаточно быстро черствеет, если хранить его неправильно. Чтобы этого не произошло, следует помнить о некоторых уловках.

Сара Брайденстайн, профессиональный пекарь и шеф-повар, поделилась несколькими советами. По ее словам, идеальными условиями для хранения хлеба является прохладное сухое место, сообщает Daily Express.

Она отметила, что ее любимое место для хранения – хлебница или шкаф подальше от плиты. Для ежедневного потребления буханку достаточно завернуть в бумажный пакет или хлопчатобумажную ткань.

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Относительно худшего места для хранения хлеба Сара сказала, что это холодильник. Хотя некоторый магазинный хлеб, насыщенный консервантами, может в какой-то степени выдерживать такую среду, это не идеальный выбор.

Впрочем, хлеб можно хранить в холодильнике несколько дней, убедившись, что он плотно обернут. В то же время, хлеб можно замораживать.

Прежде чем замораживать, убедитесь, что хлеб остыл до комнатной температуры. Теплый хлеб может привести к образованию конденсата в пакете.

Запечатайте его в герметичный замораживающий пакет, но обязательно нарежьте хлеб перед замораживанием. При правильном хранении замороженный хлеб вполне может храниться свежим трёх месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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