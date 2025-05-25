Пенсии для украинцев с ІІІ группой инвалидности: произошло ли повышение в 2025 году

В марте 2025 года в Украине провели очередную индексацию пенсий, в результате которой размер выплат вырос на 11,5%. Перерасчет охватил подавляющую часть пенсионеров.

Пенсионные выплаты для людей с инвалидностью III группы также были проиндексированы, однако их размер определяется отдельно для каждого случая. Сумма зависит от средней заработной платы в стране за три года до выхода на пенсию, а также от коэффициентов трудового стажа и заработной платы, сообщает "24 Канал" со ссылкой на эксперта Сергея Коробкина.

Из-за индивидуального характера расчета определить точную сумму пенсионных выплат для каждого пенсионера сложно. Однако для лиц с инвалидностью III группы пенсия обычно составляет 50% той суммы, которую они получали бы при начислении пенсии по возрасту.

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Следует заметить, что минимальный размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума, который сейчас равен 2 361 гривне.

Какие выплаты предусмотрены для лиц с инвалидностью без стажа

По словам эксперта Сергея Коробкина, если человек является инвалидом с детства, не имеет возможности работать по состоянию здоровья и не имеет необходимого страхового стажа, пенсионное обеспечение ему не начисляется. В таком случае можно обратиться в органы социальной защиты для оформления государственной социальной помощи.

Стоит отметить, что размер этой помощи сейчас составляет 2 361 гривну и после индексации пенсий в 2025 году остался неизменным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как лицу с инвалидностью получить компенсацию за автомобиль.

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