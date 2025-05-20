Пенсии по-новому: что изменится в расчетах и как это коснется каждого украинца

В Украине, согласно действующей методике начисления пенсий, даже при наличии 35 лет страхового стажа и среднего уровня заработной платы, размер ежемесячной выплаты составит всего 5269,9 грн. При этом сама формула не подразумевает возможности существенного роста пенсии.

Как сообщает OBOZ.UA, на сегодняшний день из 10,3 миллиона пенсионеров, зарегистрированных в стране, 7,5 миллиона получают пенсионные выплаты по возрасту. Средний размер пенсии по стране составляет 6085,7 грн.

Для сравнения последние статистические данные Пенсионного фонда Украины указывают, что средняя заработная плата достигает 19 430 грн. То есть среднестатистическая пенсия составляет всего 31,3% от среднего заработка. В то же время, считается, что достаточный уровень пенсионного обеспечения начинается от 40% от предыдущего дохода.

Чтобы иметь право на пенсионное обеспечение, граждане должны выполнить требования по трудовому стажу. Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет. Если украинец планирует выйти на пенсию в 63 или 60 лет, требования к стажу постепенно растут: от 25 лет – для выхода в 63, и от 35 лет – для выхода в 60 лет.

Читайте также: В Украине изменили правила расчета советского стажа для пенсий: подробности

Следует уточнить, что речь идет исключительно о периодах, когда с вашей заработной платы уплачивались страховые взносы. В настоящее время в страховой стаж не входят годы обучения или время, когда работник был официально оформлен на предприятии, но фактически не получал заработную плату.

Пенсионные выплаты исчисляются по формуле:

средняя зарплата за последние три года × продолжительность стажа (в годах) × коэффициент соотношения вашей зарплаты к средней × 1%

Сегодня среднее значение зарплаты за последние три года составляет 15 057,09 грн – именно эта сумма используется как базовая для расчетов.

Рассмотрим пример. Если человек всю жизнь работал за минимальную зарплату, но достиг 60-летнего возраста и имеет полный трудовой стаж – 35 лет – то его пенсия будет рассчитываться с учетом таких условий. При минимальной зарплате в 8000 грн соотношение к средней составляет 41,17%. Если предположить, что такое соотношение сохранялось на протяжении всего периода трудовой деятельности, пенсия будет рассчитана по вышеприведенному алгоритму.

Полученная сумма в некоторых случаях оказывается ниже установленного минимального размера пенсии. В таком случае Пенсионный фонд обеспечит выплату на уровне 2361 грн. – именно столько, согласно законодательству, будет составлять минимальная пенсия в 2025 году.

Для сравнения: если пенсионер с таким же стажем – 35 лет – вся трудовая жизнь имела средний уровень заработной платы, то его пенсионная выплата будет значительно выше. Расчет выглядит так: 15 057,09×100%×35×1% = 5269,9 грн.

А в случае, когда человек стабильно получал вдвое большую зарплату за среднюю, пенсия вырастет соответственно – до 10 539,9 грн.

Ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 15 тыс. грн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!