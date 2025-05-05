Пенсии повысят далеко не всем: кому из украинцев не стоит ожидать индексации в 2025 году

В марте в Украине произошла индексация пенсионных выплат, однако повышение коснулось не всех. Так, выплаты не увеличили тем гражданам, которые только недавно вышли на пенсию.

Целью индексации является осовременивание старых пенсий, поэтому граждане, которые недавно вышли на заслуженный отдых, не получат повышение выплат. Об этом сообщает "24 Канал".

Индексация не коснулась таких категорий граждан:

вышедших на пенсию после 1 января 2025 года, поскольку их выплаты уже учитывают актуальный уровень заработных плат;

пенсионеров, которые оформили пенсию за последние три года, ведь расчеты их выплат базируются на современных данных;

работающих пенсионеров, потому что закон не предусматривает для них индексации;

лиц, чей размер пенсии превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (то есть более 23 610 грн).

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Вместе с тем часть пенсионеров не заметила повышения выплат, ведь индексация касается только основной части пенсии, которая исчисляется по формуле без учета различных доплат.

К примеру, если основная пенсия составляет 1 230 грн, а вместе с доплатами – 2 361 грн, то после индексации основная часть вырастет до 1 353 грн. Вместе с тем сумма доплат уменьшится, поэтому общий размер выплаты не изменится и останется на уровне 2 361 грн.

Раньше мы рассказывали, какой категории пенсионеров перечислят пенсию.

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