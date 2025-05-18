Пенсии с прибавкой: кому пересчитают выплаты сразу за несколько месяцев

С 1 июня будет произведен перерасчет пенсий для отдельной категории продолжающих работать пенсионеров. Это касается тех лиц, у которых на 1 апреля прошло не менее 24 месяцев с момента последнего начисления или пересмотра пенсии.

По информации пресс-службы Пенсионного фонда Украины, механизм перерасчета для работающих пенсионеров определен частью 4 статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также соответствующими нормативными актами – постановлением Кабмина от 23 февраля 2024 года №185 и постановлением правления 10 Пенсий. Об этом пишет Oboz.ua.

Фактическая дата проведения перерасчета – 1 апреля 2025 года. Однако сам процесс стартует только после поступления в Государственный реестр общеобязательного социального страхования данных по уплате единого взноса за первый квартал 2025 года. Конечный срок предоставления этих отчетов – 10 мая.

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Следовательно, уже в июне пенсионеры, которым предусмотрен перерасчет, могут ожидать повышения размера пенсии вместе с компенсацией за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля.

Согласно действующим правилам, с 1 апреля автоматически пересмотрят выплаты тем пенсионерам, которые после назначения или предварительного пересчета продолжали работать и до 1 марта 2025 года накопили не менее 24 месяцев страхового стажа. Также перерасчет касается тех, у кого прошло два года после последнего пересчета, даже если они имеют менее двух лет стажа.

Сегодня в Украине насчитывается около 10,34 миллиона пенсионеров, получающих государственные выплаты. Из них более 2,8 миллионов продолжают работать. Средняя пенсия в этой категории – около 6 257 гривен. Для сравнения, общенациональный средний размер пенсии составляет 5851 гривну (около 141 доллара США).

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