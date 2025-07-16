Размер пенсии граждан Украины зависит от нескольких факторов. Одним из ключевых является количество приобретенных лет страхового стажа.

В 2025 году украинцы со стажем 26 лет не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Об этом информирует "24 Канал", ссылаясь на ПФУ.

Согласно требованиям законодательства, пенсия по возрасту предоставляется:

в 60 лет – при наличии не менее 32 лет стажа;

в 63 года – при наличии не менее 22 лет стажа;

в 65 лет – при наличии не менее 15 лет стажа.

Итак, с 26 годами стажа пенсию можно получить в 63 или 65 лет.

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Для расчета пенсионных выплат за такой стаж будем учитывать среднюю заработную плату в Украине, которая в первом квартале 2025 года составила 23 460 гривен.

Если человек имеет 26 лет стажа и получает 23460 гривен зарплаты, то в 63 года его пенсия будет около 6682 гривен.

Пенсия при 26 годах стажа: на что могут рассчитывать украинцы

Пенсионер, вышедший на пенсию в 65 лет, имея тот же страховой стаж и зарплату, может ожидать больших пенсионных выплат – примерно 7 484 гривны.

Пенсия при 26 годах стажа: на что могут рассчитывать украинцы

Таким образом, отсрочка выхода на пенсию при одинаковых условиях зарплаты и стажа приводит к увеличению пенсионных выплат.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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