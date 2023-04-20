Перед взрывом хвастались обстрелом Украины: в Белгороде ночью произошел 'бавовна' (видео, фото)

В Белгороде, что на россии вечером, 20 апреля, раздался взрыв. Как сообщается, за 10 минут до этого местные слышали гул самолетов и думали, что они направляются обстреливать Украину.

Информация, а также фото и видео появились в местных Telegram-каналах. Местные власти оккупантов сообщили о двух пострадавших.

Видео дня

Позже был опубликован момент взрыва. На видео слышен свист, после чего произошел взрыв. В местных пропагандистских каналах перед инцидентом появилось сообщение "ФАБ-1500 (бомбы. – Ред.) на подвесах. Ребята полетели движуху наводить".

Согласно кадрам и комментариям очевидцев, "нет половины улицы". Образовавшаяся в результате взрыва воронка в диаметре около 20 метров.

Впоследствии Минобороны россии прокомментировало инцидент: "в момент выполнения боевой задачи истребителем Су-34 произошел "нештатный выход авиационного боеприпаса".

Напомним, 20 апреля кафиры обстреляли Угледар. Управляемыми авиабомбами они попали в жилую многоэтажку, уничтожив целый подъезд.