Пересчет пенсий в апреле: сколько надбавки получат пенсионеры

В Украине 1 апреля произвели перерасчет пенсионных выплат. Речь идет о пенсионерах, которые продолжают работать и накапливать стаж.

Пенсии были перечислены автоматически, а получить их можно будет с мая. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Отмечается, что в Украине на пенсии работают 2,7 млн. человек. Раз в два года власти производят перерасчет выплат для тех, у кого увеличился страховой стаж. Впрочем, речь идет о гражданах, которые на март накопили 24 месяца стажа.

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Повышается только расчетный размер выплат без учета надбавок и дополнительных доплат. Чем выше была зарплата, тем больше будут пенсионные выплаты после пересчета.

Перерасчет предусмотрен бюджетом Украины. Для этого не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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