'Пермь поддержала флешмоб': на россии загорелся завод, производящий артиллерийские и реактивные системы залпового огня (фото)

На россии в Перми произошел пожар на территории оборонного холдинга "Мотовилихинские заводы". Дым с территории завода был виден с разных точек города.

Как сообщают местные паблики, сообщение о возгорании на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" поступило поздно вечером 29 апреля.

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Спасатели заявили, что загорелась трансформаторная будка на территории завода. Для тушения пожара было привлечено 37 спасателей и 10 единиц техники. Предварительно площадь пожара составляет 10 квадратных метров.

"Вспышка оперативно локализована", — заявили в МЧС.

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Справка: ПАО "Мотовилихинские заводы" единственный в России производитель реактивных систем залпового огня. Завод производит металлургическую продукцию, технику оборонительного значения (артиллерийские орудия, минометы и реактивные системы залпового огня).

Является разработчиком и единственным в России производителем боевых и транспортно-зарядных машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".

Напомним, 29 апреля 2023 г. во временно оккупированном Севастополе загорелся резервуар с топливом. Оккупационные "власти" заявили, что причиной пожара стала атака беспилотника.

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