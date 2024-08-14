Пингвины и выдры в японском океанариуме устроили протестную голодовку (забавное видео)

В японском аквариуме произошло необычное событие: пингвины и выдра отказались от еды, выразив таким образом свой протест против изменения рациона. Причиной такого радикального решения явилось повышение цен на привычную для животных еду, что заставило администрацию аквариума искать более бюджетные варианты.

Пингвины, известные своей прихотливостью в пище, категорически отказались от предложенной им скумбрии. На видео, облетевшем сеть, видно, как птицы пренебрежительно отворачиваются от рыбы, демонстрируя свое недовольство. Выдры также не замедлили присоединиться к протесту, отказавшись от устриц, пишет CNN.

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Пингвины отказались от дешевой рыбы. Источник: Скриншот с видео TV Asahi

Пингвины отказались от дешевой рыбы. Источник: Скриншот с видео TV Asahi

Администрация аквариума была обязана находить компромиссное решение. Оказалось, что пингвины охотнее едят более дешевую рыбу, если ее смешать с более вкусными добавками. Таким образом, животные получают необходимые питательные вещества, а аквариум экономит средства.

Эта история вызвала широкий резонанс в сети. Пользователи соцсетей шутят, сравнивая поведение пингвинов со своими гастрономическими прихотями. Некоторые отмечают, что животные оказались настоящими гурманами, не готовыми идти на компромисс в вопросах питания.

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