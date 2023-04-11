Пиво, компот или молоко: как сделать эффективную приманку для слизней

Нашествие слизней на огороде чревато неприятностями. Эти садовые вредители могут уничтожить значительную часть урожая, потому что очень прожорливы. Особенно они любят молодые сочные листики. Так что бороться с ними нужно уже с начала потепления.

Для борьбы с этими созданиями применяют разные химические средства, в том числе специальные ловушки. И если химические средства против слизней могут нанести ущерб растениям и вашим домашним животным, то народные методы безопасны даже для слизней, однако помогут выловить их.

Поскольку слизни не переносят солнца, они выползают на охоту за вашим урожаем преимущественно ночью. Можно отпугнуть их от посевов, рассыпав вокруг посадок определенные вещества – соль, перец, чеснок или золу. Но если ваш огород раскинулся на внушительной площади, то этот способ будет затратным.

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Эксперты-огородники из "Зеленой усадьбы" дали советы по борьбе со слизнями.

Первый совет - поливать огород утром, а не на ночь, чтобы влага не привлекала слизней.

Избавляйтесь вовремя сорняков, чтобы слизням негде было прятаться.

В начале весны уберите в саду и огороде старые листья, рыхлите почву.

Привлеките к огороду птиц – это главные уничтожители слизней. Расставьте в саду или на огороде кормушки, чтобы птицы чаще следили за вашими посевами на предмет еды.

Ловушки для слизней

На ночь оставьте у посевов влажную доску или бревно. Поставьте около нее листья капусты или кожуры от цитрусовых фруктов. После "ужина" слизни начнут прятаться под доску или бревно. Утром поднимите ловушку, соберите улиток и отнесите подальше от ваших урожаев.

Напитки, которые прибавлять слизней – это пиво, компот или молоко. Налейте что-нибудь из этих жидкостей в плоские мисочки или крышечки и поставьте у посадок. Можно разрезать пластиковую бутылку, налить на дно молоко, пиво или компот и прикопать ее, чтобы края торчали из земли на 1-2 см. Слизни позаползают в емкости и не смогут выбраться.

А еще привлекательной для слизней будет смесь меда, дрожжей и воды. Эта вязкая жидкость привлечет их и они в ней утонут.

Слизней может привлечь кожура от дыни, арбуза или от цитрусовых. Кладете их у посадок на ночь, а утром забираете вместе с улитками и относите их подальше от огорода или сада.

А еще слизней можно отпугнуть, высадив у овощей лаванду, шалфей, розмарин, чеснок, лук, мяту или другие ароматные растения.

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