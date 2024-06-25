Платили до 20 тысяч долларов: через границу в Одесской области пыталось убежать рекордное количество мужчин (видео)

Пограничники в Одесской области задержали рекордное количество мужчин призывного возраста, пытавшихся скрыться за границу без разрешительных документов. "Туристы" заплатили "перевозчику" немалые суммы - от 2 до 19 тысяч долларов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, за один раз было задержано 47 мужчин из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

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Отмечается, что пограничники заметили в селе Обжилы Подольского района кортеж из четырех микроавтобусов и двигавшихся в сторону границы внедорожника. Внутри внедорожника находились пассажир и водитель, а в микроавтобусах насчитали 47 мужчин призывного возраста из разных областей Украины.

Уклонисты пытались сбежать за границу большой группой. Источник: dpsu.gov.ua/ru

Уклонисты пытались сбежать за границу большой группой. Источник: dpsu.gov.ua/ru

Уклонисты пытались сбежать за границу большой группой. Источник: dpsu.gov.ua/ru

Кортеж, переправлявший уклонистов. Источник: dpsu.gov.ua/ru

"Как было установлено, сбор "клиентов" дельцами осуществлялся с помощью телеграм-каналов и телеграм-аккаунтов. Деньги им перечислялись на разные криптокошельки, а цена услуги составляла от 5 тысяч до 18,5 тысячи долларов США с одного человека. Некоторые доверчивые пользователи платили сразу, а некоторые успели заплатить аванс в половину стоимости заявленной суммы. При этом каких-либо гарантий от незаконных перевозчиков они не имели. Бусы не были приспособлены для перевозки – мужчины ехали на матрасах, прямо на полу, около 100 км", – рассказали пограничники.

По данным ГПСУ, 47 мужчин были "буквально упакованы в 4 грузовых микроавтобуса".

На подъезде к границе этот кортеж уклонистов был остановлен бойцами ГПСУ, СБУ и ГБР.

Автомобиль с двумя "проводниками" тоже задержали. "Сейчас продолжаются следственные действия, транспортные средства и предметы, которые могут быть доказательством противоправной деятельности, изъяты. Организатору и пособникам вручены подозрения по факту совершения ими преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 332 УК Украины. В отношении "клиентов" незаконного путешествия составлены протоколы об административных правонарушениях за 204-1 КУоАП, дела направлены в суд", – добавили в ГНСУ.

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