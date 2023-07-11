Пляж, бирюзовая вода и скалы: Дружбовский карьер под Киевом для отдыха

Дружбовский карьер, некогда используемый для обеспечения военной промышленности строительными материалами, теперь превратился в увлекательное место отдыха для местных жителей. Расположенный в селе Дружба, в Житомирской области, этот затопленный карьер имеет свои особенности, которые привлекают туристов.

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Находится Дружбовский карьер по географическим координатам 51.19568, 27.98432, в пгт Дружба, Житомирская область, Украина. В прошлом он служил важным источником нерудного ископаемого, обеспечивая потребности военной промышленности в строительных материалах. Именно по этой специфике его официальное название содержало ссылку на военную деятельность. Однако, в 2020 году карьер был передан в Фонд государственного имущества, а приставка "Минобороны" была исключена.

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Сегодня затопленный карьер привлекает отдыхающих своей красотой. Здесь можно наслаждаться чистой бирюзовой водой, любоваться высокими скалами, покрытыми лесом и спускаться по искусственным горам к пляжу. Находится также карьер вблизи геологического заказника "Каменная деревня", который считается естественным чудом. Его уникальность заключается в скальных образованиях, похожих на каменные дома, что чрезвычайно увлекает туристов своей неповторимостью.

Дружбовский карьер – это место, где природа Житомирщины сохранила свою красоту даже внутри промышленной зоны. Здесь можно найти гармонию с природой и насладиться непревзойденными видами.

Чтобы добраться до Дружбовского карьера, лучше всего воспользоваться машиной, ведь общественный транспорт туда не ходит.

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