По всей Украине введены аварийные отключения света - Укрэнерго

В понедельник утром, 17 февраля, по всей Украине были введены аварийные отключения электроэнергии. Причиной стало повреждение энергетических объектов в результате атак.

В первую очередь электроснабжение отключают для бизнеса и промышленных потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"В Украине применены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь – отключаются промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", – отметили в компании.

Напомним, в прошлый раз экстренные отключения света в Украине вводились 11 февраля, после масштабных российских обстрелов энергетических и газовых объектов Украины.

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