Победа с отрывом в 0.01 секунду: Результаты чемпионата Украины по горнолыжному спорту 2024

В Буковеле состоялся Чемпионат Украины по горнолыжному спорту 2024. Погода, мягко говоря, не способствовала: ливень, лед, снег, да еще и воздушная тревога.

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Об этом написала мама Сони Мария Здрилько у себя на странице Facebook. Но украинские спортсмены – непобедимы. Наша гордость, Соня Здрилько, одержала две победы:

Чемпионка Украины в специальном слаломе среди девушек 2010-2012 г.р.

Чемпионка Украины в гигантском слаломе среди девушек 2010-2012 г.р.

Поздравляем Соню с невероятными результатами!

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Спасибо за настойчивость, веру в себя и непреодолимое желание побеждать!

Отдельная благодарность за организацию и поддержку:

ГК Буковель за то, что создали все условия для проведения чемпионата, несмотря на сложные погодные условия.

Команде тренеров и спортсменов Penguin Team за подготовку Сони к соревнованиям.

И, самое главное, спасибо ВСУ за возможность жить, тренироваться и одерживать победы в родной Украине!

Напомним, как безопасно тренироваться в жару.

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