Почему иногда следует "отложить" будильник: Ученые доказали, что дремать может быть полезным для работы мозга

Согласно последним исследованиям, нажатие кнопки отложения на будильнике утром может быть не столь вредным, как ранее считалось. Более того, для некоторых людей это может улучшить уровень их когнитивной деятельности.

Предыдущие исследования сосредотачивались на вреде, который короткие дремоты могут нанести нашему сну, предполагая, что мини-циклы сна продолжительностью от пяти до десяти минут не оказывают большого полезного влияния на наше тело. Однако последнее исследование проведено учеными из Стокгольмского университета в Швеции и Университета Монаша в Австралии опровергает этот подход. Об этом пишет Sciense Alert.

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В ходе исследования 31 дремавших в контролируемых условиях доброволец были подвергнуты тестированию. Оказалось, что короткая 30-минутная дрема утром либо не влияла негативно, либо даже улучшала их когнитивные способности после просыпания по сравнению с обычным пробуждением без дремы.

По словам одного из исследователей сна, Тины Санделин из Стокгольмского университета, выводы свидетельствуют, что нет необходимости отказываться от коротких дремот утром, если вам это нравится, особенно если это короткая дрема продолжительностью примерно 30 минут. И на самом деле это даже может помочь тем, кто обычно имеет проблемы с утренней сонливостью, лучше проснуться.

Эта 30-минутная дрема состояла из трех периодов продолжительностью примерно 9-10 минут каждый. По сравнению с общей продолжительностью сна эти короткие дремоты привели к средней потере сна примерно 6 минут за ночь.

Кроме улучшения когнитивных способностей у некоторых участников, исследователи считают, что короткие дремоты могут облегчить пробуждение от более легких частей сна, вместо глубокого сна, что может быть более полезно для организма.

В исследовании не было выявлено значимых разниц между дремлющими и недримающими относительно настроения, уровня стресса, утренней сонливости и структуры сна (различные циклы сна, нормально происходящие во время ночного сна).

Исследователи также опросили 1732 добровольца, чтобы узнать, насколько распространено использование дремы утром. По результатам опроса, 69% ответов указали, что они время от времени используют короткие дремы или задают несколько будильников. Обычно это делают люди помладше и "ночи", и среднее время дремы составляло 22 минуты.

В общем, утренняя сонливость и сокращение продолжительности сна были распространены среди дремлющих. Исследователи признали, что короткие дремоты могут иметь потенциальные отрицательные последствия для сна, но также указывают на возможные преимущества этого подхода. В общем, выбор остается за вами и зависит от вашего индивидуального распорядка дня и потребностей.

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