Почему на листьях роз возникает белый налет и как избавиться от болезни

На здоровых розах может появляться белоснежный налет. Он покрывает листья, побеги и бутоны.

Это может быть признаком мучнистой росы. Грибковая болезнь может быстро уничтожить растение и соседние культуры.

Мучную росу вызывают грибки-паразиты. Листья и бутоны пораженных кустов увядают, желтеют и опадают.

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Самые уязвимые для грибка, вызывающего мучную росу, – чайно-гибридные и ремонтантные розы. Чтобы избежать заражения, высаживайте розы на хорошо дренированных почвах, в местах с достаточным освещением.

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Розы нужно поливать только утром и только тогда, когда высох верхний слой почвы. Вносите рекомендованные нормы минеральных удобрений, особенно азотных. Также нужно несколько раз в сезон посыпать розы золой.

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