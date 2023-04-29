Почему не надо выливать прокисшее молоко: как использовать его на огороде

Мало кто знает, но простоквашу модно использовать не только для выпечки и оладий, но и для увеличения урожая в саду или на огороде. В кислом молоке содержатся полезные вещества, которые помогут растениям расти и развиваться, благодаря полученному из молока кальцию, калию и фосфору.

А еще простокваша обладает фунгицидными свойствами. То есть, оно может помочь бороться с вредителями.

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Как приготовить удобрение из простокваши

Вода – 2 литра

Скислое молоко – стакан

Йод – 10 капель

Разбавьте скисло молоко, водой, добавьте йода и этой жидкостью поливайте растения.

Как бороться с вредителями с помощью простокваши

Поскольку большинство вредителей не может переваривать лактозу, молоком можно спасти растения от насекомых, жуков и личинок.

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Для опрыскивания посадок готовят следующий раствор:

3 л молока;

7 л воды;

2 ст. л. жидкого мыла;

10 мл жидкого березового дегтя.

Напомним, мы уже писали, как помочь плодоносить абрикосовым деревьям.

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