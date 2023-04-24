Почему нельзя держать лавровый лист в супе: чем может навредить эта специя

Лавровый лист всегда есть в наличии на кухне опытных кулинаров. Это отличная пряность, которую можно использовать для усиления вкуса разных блюд, но как правильно использовать лавровый лист, чтобы не навредить вашему здоровью?

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Повара рекомендуют слегка помять листья лаврушки перед отправкой в суп, это поможет "оживить" его и лучше выделять масла, что обогатит вкусовые качества блюда. Кроме того, чтобы извлечь максимальную пользу от лаврового листа, нужно знать, когда его добавлять в блюдо.

Как правило, лаврушку добавляют за 5 минут до готовности первого блюда и за 10 минут до готовности второго блюда. Если добавить лаврушку за пару минут в финал, то она не успеет "дать" блюду аромат.

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Очень важно извлечь лавровый лист из блюда после приготовления, иначе блюдо станет слишком горьким. Дело в том, что эфирные масла в листьях имеют неприятный горьковатый привкус.

Кроме того, необходимо помнить, что лавровый лист может быть опасным. Если вы беременны, лучше избегать его употребления, поскольку в некоторых случаях лавровый лист может спровоцировать выкидыш. Также следует помнить, что лавровый лист является ядом для кошек и собак, поэтому его нужно хранить в недоступном месте.

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