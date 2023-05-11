Почему нельзя класть картошку в борщ: советы кулинаров

Украинский борщ является одним из самых популярных блюд, удовлетворяющих всю семью. Этот сытный, вкусный, наваристый и густой суп может заменить и первое, и второе. Однако не все знают, как улучшить его вкус и какие классические ингредиенты можно изменить или исключить.

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Традиционно к борщу добавляют капусту, картофель, свеклу, морковь и лук. При желании можно также включить фасоль, томат, чеснок и зелень. Однако, опытные повара полагают, что не обязательно использовать все эти ингредиенты одновременно. Более того, борщ может быть еще вкуснее без одного из основных продуктов!

К примеру, считается, что без картофеля борщ получается менее тяжелым и не теряет свою аппетитную привлекательность. Даже без нее суп может быть насыщенным и сытным. Надо понимать, что наши предки когда-то жили без картофеля, но борщ все равно был любимым блюдом.

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Основные шаги приготовления борща остаются практически неизменными, независимо от того, включаете картофель в рецепт или нет. Если хотите порадовать свою семью, подайте борщ с пышками с чесноком.

Сначала варят мясо для бульона, затем добавляют капусту. Далее готовят зажарку из моркови, лука, свеклы и томатов (или томатной пасты). Для приправ можно использовать соль, черный перец и лавровый лист. Чеснок рекомендуется добавлять в борщ перед подачей, чтобы сохранить его аромат.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить гетманский борщ по рецепту Евгения Клопотенко.

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