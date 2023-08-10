Почему огурцы горчат: названы основные причины

Часто возникает ситуация, когда привлекательные овощи обладают горьким привкусом. В основном это касается огурцов. Их можно есть, но многим такой же не нравится. Чтобы избежать этого, Pixel Inform рекомендует обратить внимание на основные факторы, которые могут привести к подобному явлению.

Среди них следующие:

Соответствующий баланс влаги.

Важно помнить, что недостаток воды может привести к несвойственному огурцу вкуса. Соблюдение регулярного полива является важным аспектом.

Свойства почвы.

Часто причина горечи заключается в тяжелом глинистом грунте. Прежде чем приступать к посадке огурцов, следует улучшить качество почвы.

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Недостаточность питательных веществ.

Если огурцы не получают достаточно питательных веществ, они могут плохо расти и обладать неприятным вкусом. Важно вносить удобрения в течение всего вегетационного периода.

Стресс

Неприятный вкус может быть следствием стрессовых факторов, таких как отрицательные погодные условия или резкое изменение температуры. Также вредители могут вызвать стресс у растений.

Учитывая эти факторы можно улучшить вкус и качество огурцов во время их выращивания.

Напомним, мы уже писали как сделать так, чтобы огурцы не горчили.

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