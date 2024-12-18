Почему суммы в платежках за тепло у киевлян больше, чем обычно: объяснение 'Киевтеплоэнерго'

Суммы в платежках на теплоснабжение за ноябрь 2024 г. для киевлян увеличились на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной роста является понижение среднесуточной температуры, что привело к большему потреблению тепла.

Об этом во время брифинга сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин. В ноябре этого года среднемесячная температура в столице составила 2,7°C, тогда как в прошлом году она была 4,1°C.

По словам Лопатина, температура наружного воздуха является ключевым фактором, влияющим на суммы в платежках за отопление, поскольку большая потребность в тепле повышает расходы жильцов.

Он также отметил, что около 90% многоэтажек Киева оборудованы домовыми счетчиками тепла, и жильцы платят только за фактически потребленное тепло. В ноябре средняя стоимость отопления одного квадратного метра составила 24,35 грн, тогда как в ноябре 2023 этот показатель был ниже — 22,9 грн.

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Несмотря на рост объемов потребления, тариф на тепло для населения в Киеве остается неизменным уже шестой год и составляет 1654,41 грн/Гкал. Эту информацию подтвердил мэр столицы Виталий Кличко, добавив, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги и транспорт в 2025 году тоже не будут повышаться.

В то же время проблема задолженности за коммунальные услуги в Киеве остается актуальной. По данным "Киевтеплоэнерго", долги за отопление достигают 4,3 млрд грн, а за горячую воду - 2,7 млрд грн. Около 70% этих долгов накопили только 15% потребителей, хотя большинство горожан вовремя платят счета.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, тарифы на теплоснабжение, газ и электроэнергию в стране не будут повышаться до конца отопительного сезона. Однако в последние годы суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги значительно выросли. Согласно данным Госстата, всего за два года начисления для украинцев увеличились почти вдвое.

Таким образом, хотя тарифы остаются неизменными, повышенное потребление тепла из-за холодной погоды оказывает непосредственное влияние на размер платежей. Коммунальные службы призывают жителей своевременно платить счета во избежание накопления долгов.

Напомним, мы уже писали, что будет с субсидиями после Нового года.

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