Почему Украину накрыла невыносимая жара: климатолог объяснил погодные аномалии

Жара в Украине возникла из-за повышения температуры, вызванного влиянием аграрных и промышленных центров северного полушария. Эти центры загрязняют атмосферу и изменяют облачный покров.

Об этом сообщил кандидат географических наук Денис Пишняк, руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса в Национальном научном антарктическом центре, в интервью "Главкому".

"Основные аграрные и промышленные центры расположены в северном полушарии, и их загрязнение может влиять на облачный покров Арктики. Это не касается южного полушария, преимущественно покрытого океанами. Хотя парниковые газы распределяются достаточно равномерно по планете, летучие загрязнители, влияющие на облачный покров, концентрируются преимущественно на севере, – объяснил Пишняк.

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Он также отметил, что сельское хозяйство является важным источником дохода для Украины, но его развитие под угрозой из-за повышения температуры, вызывающей засуху. Это создает проблемы с доступом к чистой питьевой воде.

"Чтобы справиться с этой проблемой, в Украине активно используются подземные воды для орошения. Это приводит к бурению скважин и имеет сопутствующие последствия, такие как пересыхание рек, озер и колодцев", – добавил ученый.

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