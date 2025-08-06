Почти везде без осадков: прогноз погоды в Украине на 7 августа

7 августа Украина уже будет находиться в тылу атмосферного фронта, ранее принесшего непогоду. Благодаря этому синоптики прогнозируют сухую погоду почти по всей территории страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Осадки прекратятся, а температура воздуха несколько снизится. В западных областях воздух прогреется до +20…+24 градусов, на севере ожидается +22…+26, в центральных регионах – до +29. На востоке страны столбики термометров поднимутся до +32, а теплее всего будет на юге - до +33 градусов.

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В столице синоптики обещают сухую, солнечную погоду с комфортной температурой – около +24 градусов.

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