Мощная магнитная буря накрыла территорию Украины. Активность началась 26 мая с начальной силой в 5 баллов.

Впоследствии геомагнитное возмущение усилилось, и уже 29 мая его интенсивность достигла 7 баллов. После этого уровень бури несколько снизился. Об этом сообщает ресурс Meteoagent.

Однако 1 июня произошло новое обострение: буря снова поднялась до 7-балльного уровня. По прогнозам, 2 июня индекс возмущения может приблизиться к 8 баллам, после чего ожидается его постепенное уменьшение.

Под давлением 8-бального шторма: Украину атакует сильная магнитная буря. Источник: meteoagent

По информации Meteoprog, за последние сутки на Солнце зафиксировано 11 вспышек средней и слабой интенсивности – классов М и С. Прогноз на 1 июня указывает на вероятность новых вспышек класса М – она оценивается в 50%. Вероятность возникновения более мощных вспышек класса Х составляет около 10%. Сейчас на Солнце наблюдаются 48 активных пятен.

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Как магнитная буря влияет на самочувствие

Во время геомагнитных бурь у некоторых людей могут проявляться неприятные физические симптомы, среди которых:

головные боли;

головокружение;

тошнота;

боли в области сердца;

общая слабость и сонливость;

дискомфорт в спине и суставах;

повышенное АД;

обострение хронических заболеваний.

Как действовать во время магнитной бури

Чтобы уменьшить негативное влияние геомагнитных бурь на организм, следует заблаговременно позаботиться о своем самочувствии и соблюдать принципы здорового образа жизни – не только во время бури, но и за несколько дней до ее начала.

Рекомендуется ограничить потребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. В рационе должны преобладать сезонные овощи и фрукты, рыба, а также орехи.

Также следует избегать кофе, алкоголя и табачных изделий. Их лучше заменить натуральными травяными чаями. Проводите больше времени на улице, чаще гуляйте пешком и не забывайте регулярно проветривать помещение.

Ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили, когда Землю накрыла сильнейшая солнечная буря в истории.

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