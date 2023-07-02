Под Киевом нашли останки 8 британских истребителей Hurricane времен Второй мировой (фото)

В лесу под Киевом были зарыты в землю британские самолеты Hurricane. Их нашли во время археологических раскопок.

Остатки самолетов были найдены после того, как неподалеку от этого места обнаружили неразорванную бомбу времен войны. Затем территорию проверили с помощью металлоискателей и обнаружили истребители.

Как сообщает BBC, обломки восьми британских истребителей "Hurricane" ("Ураган") сейчас исследуют археологи. Уже известно, что они были поставлены Советскому Союзу Великобританией после нападения нацистской Германии на страну в 1941 году.

Видео дня

"Они были частью пакета союзнической военной поддержки СССР, оплачиваемой Соединенными Штатами по так называемой схеме ленд-лиза. Подобное законодательство используется сегодня правительством США для отправки военной помощи Украине, чтобы выгнать российские силы из своей страны", – пишет издание.

Эксперты отметили, что нашли в Украине останки такого количества "Ураганов" впервые.

"Этот самолет очень редко можно найти в Украине", – сказал Алексей Штан, бывший пилот авиакомпании, ведущий раскопки. По его словам, это важно для истории авиации.

Читайте также: В Британии прошли первые летные испытания самолета на водороде (видео)

Отмечается, что подобные самолеты Великобритания использовала во время воздушной кампании 1940 года, когда Королевские Военно-воздушные силы разрушили попытки Германии вторгнуться в страну.

"Ураганы" фактически сбили более половины всех вражеских самолетов во время боя. Hurricane был сильным и легким в управлении. Алексей Штан отметил, что эти самолеты были надежными и использовались как платформа для пушек. Ими могли управлять даже невежественные пилоты.

BBC отмечает, что Британия отправила в СССР около 3 тысяч самолетов Hurricane во время Второй мировой войны. И большинство из них были либо уничтожены в бою, либо позже разобраны на части.

"Некоторые Hurricane были намеренно разбиты и спрятаны после войны, чтобы Советскому Союзу не пришлось платить средства Соединенным Штатам. Согласно законодательству о ленд-лизе, СССР был обязан оплатить любую переданную военную технику, оставшуюся невредимой после окончания военных действий. По идее, такая же участь постигла 8 истребителей Hurricane, найденных спрятанными в лесу к югу от Киева", – отмечает издание.

Археологи говорят, что с этих самолетов, перед тем как закопать в неглубоком овраге и засыпать землей, сняли приборы и "любой полезный металлолом".

Раскопки на месте проводят ученые из Национального музея авиации Украины. Они должны идентифицировать как можно больше самолетов, чтобы их можно было снова собрать и выставить на показ.

Напомним, в начале этого года премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал поручение британскому министру обороны Бену Уоллесу определить, какие именно военные самолеты Лондон потенциально может предоставить Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!