Поддержал 261 нардеп: правительство Шмыгаля отправили в отставку

Верховная Рада приняла решение об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. Это также означает увольнение всего состава правительства.

Об этом стало известно по трансляции, которую нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк вел из зала заседаний, пишет liga.net. Отставку премьер-министра поддержали 261 депутат. Никто из народных избранников не проголосовал "против", а еще четыре воздержались. 55 депутатов не приняли участия в голосовании.

Все министры теперь исполняют обязанности временно, пока не будет сформирован новый состав правительства.

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Отметим, что Денис Шмыгаль официально подал заявление на отставку 15 июля. Ранее президент Владимир Зеленский предложил должность премьер-министра нынешнему первому вице-премьеру, министру экономики Юлии Свириденко, а также выразил поддержку кандидатуре Шмыгаля на пост руководителя Министерства обороны.

Сейчас действующий министр обороны Рустем Умеров может быть назначен новым послом Украины в США.

Шмыгаль занимал должность премьер-министра с марта 2020 года, что стало самым большим сроком на этом посту в истории.

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