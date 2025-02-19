Поддержка или критика: свежий соцопрос показал, как украинцы оценивают Зеленского сейчас

Доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому растет – более половины граждан поддерживают его. В то же время, ранее Дональд Трамп ставил под сомнение уровень его популярности.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследование, проведенное в феврале 2025 года, показало, что уровень доверия к Зеленскому возрос.

Если в декабре 2024 его поддерживали 52% украинцев, а 39% выражали недоверие, то в начале 2025 показатель поддержки вырос до 57%, а уровень недоверия снизился до 37%. Таким образом, баланс доверия и недоверия достиг +20%, что на 7% больше, чем два месяца назад.

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По словам социолога Антона Грушецкого, высокий уровень доверия к президенту Зеленскому среди украинцев является подтверждением его легитимности.

Опрос, проведенный КМИС в начале февраля 2025 года, включал 1000 респондентов. Важно, что в исследовании не принимали участие жители оккупированных территорий, хотя среди опрошенных были внутренне перемещены лица. Кроме того, в выборку не попали украинцы, уехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Раньше мы уже рассказывали, сколько граждан Украины доверяют Зеленскому.

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