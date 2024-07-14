Покушение на Трампа: кто стрелял в экспрезидента, реакция Байдена и Зеленского (фото, видео)

В Пенсильвании в США во время предвыборного митинга бывшего американского президента Дональда Трампа произошла стрельба. Кандидат в президенты от Республиканской партии получил ранение.

По данным американской Секретной службы, инцидент произошел около 6:15 вечера на предвыборном митинге в городе Батлер в Пенсильвании. Стрелец произвел несколько выстрелов в сторону сцены по повышению, что не было на территории митинга, сообщает Голос Америки.

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"Секретные службы нейтрализовали уже мертвого стрелка", – говорится в сообщении. Отмечается, что во время стрельбы один из зрителей был убит и двое серьезно ранены.

Добавляется, что агентам спецслужб пришлось эвакуировать бывшего президента в безопасное место. Делом займется Федеральное бюро расследования.

Фото с покушением на Трампа. Источник: Doug Mills/The New York Times

Фото с покушением на Трампа. Источник: Doug Mills/The New York Times

Фото с покушением на Трампа. Источник: Anna Moneymaker | Getty Images

Фото с покушением на Трампа. Источник: Doug Mills/The New York Times

Фото с покушением на Трампа. Источник: Doug Mills/The New York Times

Фото с покушением на Трампа. Источник: Doug Mills/The New York Times

Фото с покушением на Трампа. Источник: Doug Mills/The New York Times

Фото с покушением на Трампа. Источник: Doug Mills/The New York Times

Фото с покушением на Трампа. Источник: Doug Mills/The New York Times

В своей соцсети Truth Social Трамп сказал: "Меня ранили пулей, которая пробила верхнюю часть правого уха".

"Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье погибшего митингующего, а также семье еще одного сильно раненого... У меня пуля пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, я услышал свист, выстрелы Почувствовал, как пуля разрывает кожу, поэтому я понял, что происходит. Боже, благослови Америку", - добавил он.

Представитель представителя Республиканской партии США от Техаса Ронни Джексон сообщил, что его племянник был ранен на митинге.

"Его зацепили в шею. Пуля пересекла его шею, порезала шею, и он истекал кровью", – сказал Джексон.

Тем временем в сети появились фото и видео с мужчиной, который мог быть причастен к стрельбе. Трампа во время предвыборного митинга якобы пытался застрелить 20-летний Томас Мэтью Крук из Пенсильвании. Он стрелял из винтовки типа AR с расстояния в 120 метров. Крук произвел не менее пяти выстрелов.

Томас Мэтью Крук

Также в сети опубликовали видео, на котором Крук говорит, что он ненавидит Трампа и республиканцев.

Однако это видео – дипфейк. Его создал блоггер jewgazing, внешне похожий на ликвидированного стрелка Томаса Мэтью Крукса.

ФБР тем временем подтвердило личность стрелка в Пенсильвании. 20-летний Томас Мэтью Крукс жил в пригороде Питтсбурга, примерно в 55 км от места проведения митинга Трампа. Томас окончил среднюю школу Бетел-Парк два года тому назад.

Крукс был зарегистрирован голосованием как республиканец. Крукс пожертвовал 15 долларов избирательному комитету демократов Progressive Turnout Project.

Отец стрелка в комментарии CNN выругался: "что, черт возьми, происходит".

В момент нападения стрелок он был одет в футболку с логотипом YouTube-канала Demolition Ranch, который имеет 11 млн подписчиков и посвящен огнестрельному оружию.

Президент США Джо Байден осудил стрельбу в Пенсильвании. Его пресс-служба объявила, что Байден покидает Рехобот-Бич, штат Делавер, чтобы вернуться в Вашингтон.

В соцсети X он написал: "Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь о нем и его семье, а также о всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дополнительной информации. Мы с Джилли благодарны Секретной службе за то, что они доставили его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это".

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден поговорил с Трампом после покушения. Также 14 июля Байден собирает брифинг с представителями национальной безопасности и правоохранительными органами в Белом доме.

Покушение на Трампа: кто стрелял в экспрезидента, реакция Байдена и Зеленского (фото, видео). Источник: facebook.com/WhiteHouse

Президент Украины Владимир Зеленский тоже высказался по поводу инцидента.

Зеленский прокомментировал покушение на Трампа. Источник: x.com/ZelenskyyUa

"Такое насилие не имеет оправдания и места в мире. Никогда не должно преобладать насилие. Я с облегчением узнал, что Дональд Трамп теперь в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. Выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения, участника митинга. Я желаю сил всем, кто переживает ужас от этого события. Я желаю, чтобы Америка вышла из этого более сильной", — написал он.

Напомним, ранее мы писали, что Трамп и Байден говорили на прениях о войне в Украине.

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