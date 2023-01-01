Польские генералы прогнозируют Украине победу в войне в 2023 году

Генерал польской армии Роман Полко, который является членом Совета по безопасности и обороне Польши при президенте, поделился своим прогнозом по войне в Украине. По его мнению, война завершится в 2023 году.

Полко убежден, что Украина справится с наступательными операциями. Об этом пишет Wiadomości.

По его словам, 2023 станет решающим. Именно в этом году произойдет "положительный прорыв" в конфронтации сторон.

"Я убежден, что Украина сможет справиться с наступательными операциями", – сказал он.

Полко также назвал хорошим признаком визит президента Украины Владимира Зеленского в США, как и передачу Украине системы Patriot. Он подчеркнул, что Украина, чтобы вытеснить агрессора, "должна обладать способностью вести борьбу со средствами на средних и больших дистанциях".

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В то же время генерал считает, что условием мира должно стать опускание железного занавеса по отношению к россии, его изоляция на международной арене и убеждение до сих пор нейтральных стран в том, что путин является военным преступником.

В свою очередь польский генерал и бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак считает, что сейчас продолжаются гонки: какая армия скорее нанесет "прорывный удар" по врагу.

"Это будет не последний удар, а прорыв, потому что это заставит одну из сторон захотеть сесть за стол и поговорить о мире. По моему мнению, это будет война, которая закончится миром благодаря Китаю и США, потому что мир, несмотря на то, что все хотят помочь Украине, устал от этой войны", – отметил Скшипчак.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

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