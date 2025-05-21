Помощь для семей пропавших без вести военных: что гарантирует государство

В 2025 году была изменена процедура выплат семьям военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести. Отныне военные могут оформить личное распоряжение, в котором самостоятельно определяют, кто из родственников получит их денежное обеспечение в случае такой ситуации.

Если военный не оставил соответствующего распоряжения, порядок выплат меняется. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

50% денежного обеспечения делится поровну между близкими родственниками пропавшего без вести первой очереди:

супругой (супругом);

законными представителями несовершеннолетних детей;

детьми с инвалидностью с детства или их представителями;

родителями военнослужащего (при условии, что они не лишены родительских прав и не получают алименты).

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Если лиц первой очереди нет, 20% денежного обеспечения распределяется между совершеннолетними детьми, родными братьями или сестрами, законным представителем которых был военнослужащий.

Остаток суммы (50% или 80%) хранится на счетах воинской части и передается военному после его возвращения или включается в наследство в случае официального подтверждения его гибели.

Для того чтобы получить выплаты, следует подать заявление на имя командира части и предоставить документы, подтверждающие родственные отношения и личность заявителя.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какие льготы имеют право супруга и дети участника боевых действий.

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