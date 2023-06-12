Попал в ДТП: Ученые выдвинули новую причину смерти фараона Тутанхамона

Египтологиня София Азиз выдвинула новую теорию о причине смерти фараона Тутанхамона, отличающейся от предыдущих гипотез. Согласно ее исследованию, Азиз считает, что фараон умер в результате крушения колесницы после того, как употреблял вино.

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Согласно публикации в журнале ScienceFocus, в результате падения с колесницы, фараон получил открытую рану, ставшую источником инфекции. Это привело к внезапной смерти Тутанхамона. Таким образом, новая теория расширяет ранее принятую гипотезу и объясняет вероятное происхождение смертельной раны.

Исследователи более 10 лет назад пришли к выводу, что фараон скончался из-за инфекции раны. Однако известно, что Тутанхамон испытывал проблемы с движением из-за повреждения стопы, что затрудняло ходьбу. По этой причине возникает вопрос, мог ли он ездить на колеснице. Азиз считает, что фараон все же мог нормально двигаться.

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По словам египтологине, вместе с Тутанхамоном в его гробницу были положены предметы, необходимые для жизни после смерти. Это включало в себя большие запасы вина и несколько колесниц.

Напомним, ранее ученым из Бразилии, Австралии и Италии удалось реконструировать лицо фараона Тутанхамона с помощью цифровой модели мумифицированного черепа. Ученые воспроизвели его черты лица.

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