Популярный овощ в Украине резко подорожал: сколько просят за килограмм

Сейчас оптовые цены на импортные томаты в Украине варьируются в пределах 75-85 грн/кг, что на 25% выше по сравнению с прошлой неделей. Однако, несмотря на подорожание, средняя стоимость остается на 10% меньше, чем в этот же период прошлого года.

Как отмечают аналитики EastFruit, на этой неделе в Украине наблюдается нехватка помидоров, что повлекло повышение их стоимости. По словам экспертов, повышение цен связано с уменьшением объемов импорта томатов, особенно из Турции.

Главной причиной этого стали неблагоприятные погодные условия в стране-производителе, что усложнило экспорт в Украину. Эксперты подчеркивают, что подорожание томатов вызвано рядом важных факторов:

сокращение импорта – из-за неблагоприятных погодных условий Турция уменьшила экспорт томатов, что повлияло на ситуацию на украинском рынке;

исчерпание запасов – в начале февраля было завезено определенное количество помидоров, но из-за медленных темпов реализации за месяц их остатки постепенно уменьшились;

ограничены новые поставки – на прошлой неделе импортеры завозили минимальные объемы томатов, что еще больше усугубило дефицит.

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Оптовые цены на импортные томаты в Украине сейчас колеблются в пределах 75-85 грн/кг, в зависимости от качества продукции и объема поставок. Это примерно на 25% выше, чем в конце прошлой недели. В то же время, даже после подорожания, средняя стоимость остается на 10% ниже, чем в этот же период в прошлом году.

Прогнозируется, что с начала следующей недели поставки турецких томатов возобновятся, что будет способствовать стабилизации рынка. Если аналитики правы, цены должны остановить рост, а в некоторых случаях могут даже немного снизиться.

Какова стоимость помидоров в украинских супермаркетах

По данным "Минфин", средняя цена помидоров в Украине сейчас составляет 121,85 грн/кг. Это существенно выше, чем в феврале, когда стоимость составляла 107,64 грн/кг. В ведущих торговых сетях страны на томаты установлены такие расценки:

"Сельпо" – 149 грн/кг;

"АТБ" – 119,95 грн/кг;

"Фора" – 96,90 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с середины мая 2025 года украинцы могут ожидать снижения стоимости основных продуктов питания.

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