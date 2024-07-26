После атаки дронов в Ростовской области РФ разгорелись масштабные пожары (видео)

В ночь на 26 июля в Ростовской области рф произошла массированная атака дронов. После работы противовоздушной обороны оккупантов в регионе разгорелись масштабные пожары.

В местных интернет-сообществах сообщается, что "ПВО все сбивала в районе села Несветай, в 17 км севернее Ростова". В селе Несветай было замечено до 5 беспилотников.

"От обломков на земле начался небольшой пожар", – говорится в сообщении.

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Пожар в Ростовской области РФ. Источник: t.me/astrapress

Пожар в Ростовской области РФ. Источник: t.me/astrapress

Обломок БПЛА возле села Несветай. Источник: t.me/rastovnadonuvk

Минобороны россии в своем Telegram-канале сообщило, что ночью 26 июля очередные средства ПВО "перехватили и уничтожили" четыре беспилотника в небе над Ростовской областью.

Как отмечает ведомство, ВСУ пытались "совершить террористическую атаку" с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам в регионе. Сообщается, что еще два БПЛА этой ночью были сбиты над Курской областью.

Местные жители опубликовали фото обломков БПЛА и показали видео с территории возле села Несветай, где начался пожар.

"Ростовскую область атаковали две группы дронов. Одну сбили в Аксайском районе. Другую в Родионово-Несветайском", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 июля дроны и ракеты атаковали военные объекты россиян в оккупированном Крыму. Взрывы раздавались в Симферополе, Евпатории, Окуневке и Новофедоровке, где расположен аэродром оккупационных войск.

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