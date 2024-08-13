После громкого взрыва в российском Екатеринбурге разгорелся мощный пожар: дым виден за километры (фото, видео)

В российском городе Екатеринбурге (Уральский федеральный округ) ночью 13 августа прогремели мощные взрывы в Заречном, Ленинском и других районах города. После этого в небо взвился столб дыма и разгорелся масштабный пожар.

В соцсетях местные жители писали, что взрыв был мощным, "аж окна тряслись". В местных пабликах сообщается, что неподалеку от улицы Металлургов в Екатеринбурге "был слышен громкий взрыв, после чего местные увидели языки пламени".

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Отмечается, что в районе ТЦ "Мега" на месте, где слышали взрывы, разгорелся сильный пожар, пламя от которого было видно из разных уголков города.

Пожар Екатеринбург, россия. Источник: t.me/ekattop

Пожар Екатеринбург, россия. Источник: t.me/ekattop

Пожар Екатеринбург, россия. Источник: t.me/ekattop

Пожар Екатеринбург, россия. Источник: t.me/ekattop

Пожар Екатеринбург, россия. Источник: t.me/ekattop

Пожар Екатеринбург, россия. Источник: t.me/ekattop

Потом появилась информация, что в СНО недалеко от улицы Металлургов полностью сгорел дом эко-активистки Елены Кольцовой, в котором находились документы защиты фауны Московского парка, расположенного вдоль Ново-Московского тракта.

Именно эко-активистка предполагает, что ее дом могли поджечь недоброжелатели. Кольцова не пострадала, но дом выгорел полностью. В помещении остались все документы и разработки по защите Московского лесопарка.

По данным ТГ-канала SHOT, дом сгорел на площади 250 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет. Силовые органы о причинах пожара не сообщали.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию россии со стороны Сумщины.

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