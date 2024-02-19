После взрыва в оккупированной Макеевке загорелась нефтебаза оккупантов (видео)

В оккупированном городе Макеевка Донецкой области произошел масштабный пожар на нефтебазе. По сообщениям местных жителей, перед пожаром раздался взрыв.

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В соцсетях появляются сообщения от жителей Макеевки о работе ПВО оккупантов. Жители города публикуют фото и видео с места происшествия, на которых видны масштабы пожара и поднимающийся над городом черный дым.

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Из сообщений стало известно, что в результате взрыва и пожара на нефтебазе обесточены несколько подстанций. Без электроэнергии остались 15 котельных, а также жители поселков Крупского, Горького, Карла Маркса и Первомайского.

Журналист Денис Казанский прокомментировал ситуацию, написав: "Макеевка. Нефтебаза российских оккупантов сбивает украинские ракеты".

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