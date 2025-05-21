Потепление до +20 и грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на 22 мая

После периода значительного похолодания в Украину снова приходит теплая и приятная погода. В то же время, вместе с потеплением в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. По прогнозу синоптиков, в среду, 22 мая, дожди с грозами возможны в западных областях — в частности, в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской. Осадки возможны также в Винницкой и Житомирской областях.

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На остальной территории страны сохранится сухая и солнечная погода. Температура воздуха поднимется выше +20 ° C по всей Украине.

Теплее всего будет в восточных и южных регионах — там температура будет достигать самых высоких отметок. В западных областях днем воздух прогреется до +19...+21°C.

В ночные часы температура будет колебаться в пределах +10…+12 °C, а на западе ожидается несколько прохладнее – от +8 до +10 градусов.

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