Появилось свежее фото Буданова после слухов о ранениях: россияне заистеричили новыми фейками

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обнародовала фото с главой ГУР МОУ Кириллом Будановым. Они вместе провели встречу с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.

Фотографию Джапарова опубликовала в Facebook. Заместитель главы МИД в шутку добавила, что все участники встречи живы и здоровы.

По ее словам, все участники встречи с Мацудой Кунинор дискутировали, обменивались мнениями, обсуждали планы.

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Эти фотографии вызвали возмущение у части российских пропагандистов. В то же время другие россияне начали придумывать, будто у Буданова протезы вместо конечностей и искать "доказательства" на фото.

Спустя некоторое время Буданов сделал прямое включение в эфир телемарафона и сказал, что россияне "недоработали" фейк о его ранении.

"Как я на это реагирую – во-первых, я это воспринимаю довольно смешно, ну и реагирую так же. Фейки на то и есть фейки – чтобы вызвать какую-то реакцию у аудитории. Но это достаточно, скажем так, недоработанные фейки. Все же понимали, что со мной все нормально. Дальше все четко понимали, что фейк будет развенчан, и они выставят дураками самих себя", – отметил он.

Заметим, российская пропаганда запустила фейк о якобы попадании ракеты в здание Главного управления разведки Украины и, как следствие, тяжелое ранение Буданова.

Напомним, ранее россияне создали фейковый ролик, в котором Буданов якобы собирается убивать крымчан.

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