Появилось видео редкой зеленой кометы, которая пролетала максимально близко к Земле впервые за 50 тысяч лет (видео)

В сети появилось видео пролета редкой зеленой кометы в небе Земли. Сообщается, что столь близко к нашей планете комета под названием C/2022 E3 (ZTF) подошла впервые за 50 тысяч лет. Видеть ее могли в северном полушарии нашей планеты.

Ранее ученые заметили эту комету, направлявшуюся прямо к Солнцу. По мнению ученых, это космическое тело шириной в 6 километров могло прибыть откуда-то за пределы нашей Солнечной системы. Исследователи предполагают, что именно подобная комета была объектом, который в народе назвали "Вифлеемской звездой".

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3 февраля в сети показали, как выглядела комета с Земли.

Видео дня

Эту долгопериодическую комету поначалу считали астероидом. Ее обнаружили 2 марта 2022 года в созвездии Орла. Для этого астрономы воспользовались 48-дюймовым телескопом в Цвикки – переходном центре на горе Паломар вблизи Сан-Диего, Калифорния.

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В начале января C/2022 E3 (ZTF) была еще очень тусклая, поэтому увидеть ее было тяжело. Комета достигла самого яркого значения примерно 1 февраля 2023 года – ее ближайшее приближение к Земле, когда она выходит из Солнечной системы, вращаясь вокруг Солнца.

Считается, что эта комета может достичь яркости 5 звездной величины, когда она движется к Волопасу, Дракону и Малой Медведице в начале 2023 года, что сделает ее объектом для просмотра невооруженным глазом тем, кто находится под темным небом.

Напомним, что астрономы заметили две сверхмассивные черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга и близкие к столкновению, которые когда-либо наблюдали ученые.

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