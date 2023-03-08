Праздник 8 марта: Как красиво поздравить сестру в стихах, прозе и картинках
Если вы хотите поздравить свою сестру с Международным женским днем, примите наши красивые поздравления на украинском языке в стихах и своими словами. Также мы подготовили для вас открытки на 8 марта.
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Поздравления с 8 марта сестре в стихах
8 березня, в день чудовий,
Привітати я тебе поспішаю,
Моя сестричка дорога,
І побажати тобі хочу
Квітів і сонячного світла,
Здоров'я, бадьорості, тепла.
Щоб в очах сяяло щастя,
Любові щоб не було кінця!
***
Сестричка мила, рідна,
Будь дуже щаслива завжди.
Тобі від усієї душі бажаю,
Щоб збулися твоі мрії!
Восьмого березня нехай теплом
Твоє наповниться сердечко,
А життя - добром і чарівництвом,
Адже немає такої іншої людини, як ти!
Нехай очі твої сяють,
Як дві яскраві зірки,
Нехай ніколи не в'януть
В душі прекрасні квіти!
***
Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним;
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!
***
Сестричку рідну я вітаю,
Із березневим, ясним днем,
І щастя я тобі бажаю,
Щоб жила ти без проблем!
Поздравления с 8 марта сестре в прозе
Моя хороша, мила сестричка, вітаю тебе з 8 Березня! Дуже хочу, щоб ти сяяла, як довгоочікуване весняне сонечко. Щоб кожен день був сповнений добра, надії і любові. Нехай все твоє життя буде світлим і легким. Ти потрібна, важлива, красива, прекрасна, розумна і самодостатня! Великих тобі успіхів!
***
Сестричка моя кохана, вітаю тебе з 8 Березня! Бажаю тобі залишатися такою ж красивою ще багато років. Щастя тобі, здоров’я, багатства і удачі. Хай щастить по життю у всіх твоїх справах, прагни до своїх мрій. Зі святом, рідна.
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Сестричка, з святом! Нехай сьогодні тобі всміхнеться сонечко і на душі буде світло і тепло, нехай все в твоєму житті буде чудово і неприємності обходять тебе стороною. Бажаю любові, щастя, дивного щастя, нескінченної ніжності і жіночності!
***
Рідна моя сестричка, хочу привітати тебе з нашим весняним святом і побажати тобі щасливого сімейного життя, достатку, успіху, впевненості у стабільності завтрашнього дня, щастя і удачі у всіх твоїх справах.
***
Моя рідна сестра, вітаю тебе з 8 Березня! Бажаю тобі моя дорога, жіночого щастя, сімейного благополуччя, мудрості і ніжності. Бажаю тобі зустрічати на своєму життєвому шляху тільки відкритих, чесних і добрих людей. Нехай твоя краса з кожним днем все більше розквітає в душі оселиться спокій, а серце знайде любов.
Картинки поздравления с 8 марта сестре
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