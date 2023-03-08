Праздник 8 марта: Как красиво поздравить сестру в стихах, прозе и картинках

Если вы хотите поздравить свою сестру с Международным женским днем, примите наши красивые поздравления на украинском языке в стихах и своими словами. Также мы подготовили для вас открытки на 8 марта.

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Поздравления с 8 марта сестре в стихах

8 березня, в день чудовий,

Привітати я тебе поспішаю,

Моя сестричка дорога,

І побажати тобі хочу

Квітів і сонячного світла,

Здоров'я, бадьорості, тепла.

Щоб в очах сяяло щастя,

Любові щоб не було кінця!

***

Сестричка мила, рідна,

Будь дуже щаслива завжди.

Тобі від усієї душі бажаю,

Щоб збулися твоі мрії!

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Восьмого березня нехай теплом

Твоє наповниться сердечко,

А життя - добром і чарівництвом,

Адже немає такої іншої людини, як ти!

Нехай очі твої сяють,

Як дві яскраві зірки,

Нехай ніколи не в'януть

В душі прекрасні квіти!

***

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним;

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

***

Сестричку рідну я вітаю,

Із березневим, ясним днем,

І щастя я тобі бажаю,

Щоб жила ти без проблем!

Поздравления с 8 марта сестре в прозе

Моя хороша, мила сестричка, вітаю тебе з 8 Березня! Дуже хочу, щоб ти сяяла, як довгоочікуване весняне сонечко. Щоб кожен день був сповнений добра, надії і любові. Нехай все твоє життя буде світлим і легким. Ти потрібна, важлива, красива, прекрасна, розумна і самодостатня! Великих тобі успіхів!

***

Сестричка моя кохана, вітаю тебе з 8 Березня! Бажаю тобі залишатися такою ж красивою ще багато років. Щастя тобі, здоров’я, багатства і удачі. Хай щастить по життю у всіх твоїх справах, прагни до своїх мрій. Зі святом, рідна.

***

Сестричка, з святом! Нехай сьогодні тобі всміхнеться сонечко і на душі буде світло і тепло, нехай все в твоєму житті буде чудово і неприємності обходять тебе стороною. Бажаю любові, щастя, дивного щастя, нескінченної ніжності і жіночності!

***

Рідна моя сестричка, хочу привітати тебе з нашим весняним святом і побажати тобі щасливого сімейного життя, достатку, успіху, впевненості у стабільності завтрашнього дня, щастя і удачі у всіх твоїх справах.

***

Моя рідна сестра, вітаю тебе з 8 Березня! Бажаю тобі моя дорога, жіночого щастя, сімейного благополуччя, мудрості і ніжності. Бажаю тобі зустрічати на своєму життєвому шляху тільки відкритих, чесних і добрих людей. Нехай твоя краса з кожним днем все більше розквітає в душі оселиться спокій, а серце знайде любов.

Картинки поздравления с 8 марта сестре

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