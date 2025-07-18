Предупреждение для водителей: за какие фары в Украине могут оштрафовать или отобрать права

Использование ксеноновых, галогенных или LED-ламп вместо стандартных осветительных элементов в фарах автомобиля действительно может улучшить видимость для водителя. Однако, если такие лампы устанавливаются в фары, которые не предназначены для их использования, это может стать значительной опасностью для других участников дорожного движения.

Так, установка ламп, не соответствующих заводским характеристикам, увеличивает вероятность ослепления водителей встречного транспорта, что может привести к авариям. Фары автомобиля должны работать исключительно с теми источниками света, которые предусмотрены производителем. Установка других типов ламп без соответствующего технического согласования является нарушением правил, пишет Avtomob.

К примеру, для законной эксплуатации ксеноновых ламп нужно, чтобы авто имело систему автоматического регулирования направления светового потока и устройство для очистки фар. Если эти элементы отсутствуют, такое использование транспортного средства является нарушением норм.

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Правоохранители тщательно контролируют случаи незаконной замены ламп в фарах. Водители, которые устанавливают ксеноновые или другие лампы без соблюдения технических требований, могут столкнуться с административными санкциями. В зависимости от характера нарушения, применяются штрафы согласно двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если фары не соответствуют нормам, водитель рискует получить штраф в размере 510 гривен. За незаконное переоборудование автомобиля, зафиксированное впервые, штраф составляет 340 гривен. Повторное нарушение в течение года может привести к временному лишению водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

При выявлении технических нарушений, правоохранители могут временно запретить эксплуатацию транспортного средства. Это может быть осуществлено через его блокировку или принудительное эвакуирование на специальную площадку для хранения, где автомобиль будет оставаться до устранения выявленных проблем.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине планируют поднять штрафы за "неправильную" парковку.

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