Принесут удачу и украсят сад: топ-6 деревьев, которые следует посадить на участке

Если посадить на участке правильные растения, они принесут в дом счастье и удачу, а также благотворно отразятся на здоровье сада.

Рябина

Еще наши предки считали рябину мощным оберегом от злых сил. Это дерево улучшает настроение и гормональный фон. Рябина является символом женского начала и помогает женщинам легче переносить трудности. Кроме того, она хороший медонос. И конечно, как не вспомнить о вкусных ягодах рябины, из которых делают настойки, варенье и чай.

Акация

Чай из акации и акациевый мед очень полезны для здоровья, а ее аромат невероятно приятен. Акация улучшает качество почвы и является хорошим медоносом. Считается символом плодородия и лечит от бесплодия.

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Лиственница

Обладает положительной энергетикой и снимает стресс. Шишки, хвоя и кора лиственницы полезны для сердца, иммунитета и пищеварения.

Калина

Калина наделена положительной энергетикой. Приносит счастье в семью". Кроме того, ягоды калины очень полезны для здоровья.

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Груша

Символизирует долголетие, счастливое материнство и крепкий брак. Кроме того, оно приносит пользу ягодному участку: защищает малину, смородину и виноград от гнили и вредителей.

Ольха

Улучшает качество почвы. Листья и кору ольхи можно применить как антибактериальное и ранозаживляющее средство. Считается, что это дерево обладает хорошей энергетикой, снимает стресс и негатив.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники.

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