ПриватБанк приостановит работу электронных сервисов: когда и на сколько

Банкинг "Приват24" приостановит свою работу в ночь на 11 февраля 2024 года. В госбанке объяснили, что для безопасной и качественной работы своих цифровых сервисов проводят регламентные работы в "Приват24". Специалисты банка предупредили, что на время технических работ воспользоваться электронными сервисами будет невозможно.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Конечно, мы бы очень хотели повышать качество наших сервисов одним нажатием пальца, но этот процесс требует немного больше времени. Так что с 01:00 до 05:00 приложение и web-версия "Приват24" будут временно недоступны", - сообщили в компании.

В финучреждении объяснили, что обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Клиента посоветовали сделать все операции заранее или отложить на несколько часов.

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