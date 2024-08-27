Прогноз магнитных бурь до конца недели: двое суток будет бить мощный шторм

Геомагнитные штормы во вторник, 27 августа, достигли опасного К-индекса четыре. Этот уровень магнитных бурь относится к "желтому" классу мощности.

По данным сервиса Meteoagent, 28 августа мощность магнитной бури будет держаться на уровне четырех баллов. Предварительный прогноз свидетельствует, что к концу августа опасных геомагнитных штормов не стоит ожидать.

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Магнитные бури сегодня и календарь в неделю

Есть ли сегодня магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури могут вызвать следующие симптомы:

Раздражительность, апатия, агрессия, депрессия.

Повышенная утомляемость.

Тошнота, отсутствие аппетита.

Головокружение, головные боли.

Учащенное сердцебиение.

Перепады АД.

Сонливость или бессонница.

Ломота в костях, слабость в мышцах, боли в местах старых травм.

Обострение хронических болезней.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Специалисты советуют в дни магнитных бурь больше времени посвятить своему здоровью. В частности, стоит больше времени проводить на свежем воздухе, снизить употребление кофе и крепких напитков, употреблять больше воды, сосредоточиться на отдыхе. Также следует стараться меньше стрессировать.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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