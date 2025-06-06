За последние сутки на автозаправочных станциях Украины произошло незначительное повышение стоимости бензина марки А-95. Так, по состоянию на 4 июня его реализуют в среднем по 54,55 грн/л, что лишь на копейку превышает показатель предыдущего дня. В то же время с начала недели цена остается стабильной: 2 июня она была на аналогичном уровне, что согласуется с предыдущими прогнозами.

Как сообщает delo.ua, в течение этой недели, которая завершается 8 июня, цены на автозаправочных станциях в основном будут оставаться стабильными. Более того, отмечается, что аналогичная тенденция сохранится на протяжении всего июня.

Аналитики предостерегают, что на рынке существуют обоснованные факторы для роста стоимости топлива, в частности на 1 грн/л. Основной причиной является:

плановая остановка завода OMV Petrom в Румынии для ремонта в июне; – этот производитель является ключевым поставщиком бензина в Украине;

временное прекращение работы предприятия может привести к нехватке этого вида топлива в стране.

Несмотря на это, сообщается, что ведущие сети АЗС, снабжающие высококачественный спиртовой бензин, не планируют повышения цен, чтобы сохранить лояльность клиентов. Это объясняется необходимостью конкурировать с внутренними производителями бензина А-95, предлагающими продукцию более низкого качества.

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Какая сейчас стоимость бензина в Украине

По информации Консалтинговой группы "А-95", на крупных автозаправочных станциях цены на бензин колеблются в пределах 49,5-57,99 грн за литр. Самый высокий уровень стоимости наблюдается в сетях WOG, OKKO и "Рур групп" – 57,99 грн/л, тогда как Shell предлагает топливо по 57,95 грн/л.

Прогнозы подтвердились: что происходит с ценами на бензин в Украине. Источник: Минфин

Самые доступные цены зафиксированы на АЗС "Укр-Петроль", где бензин стоит 49,5 грн/л, а также в сети "Авантаж 7", где стоимость составляет 49,95 грн/л.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему бензин начали разбавлять спиртом и как это отразится на качествах и ценах на горючее.

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